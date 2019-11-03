السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة



الرياض 6 ربيع الأول 1441هـ الموافق 3 نوفمبر 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

19:11ت م

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الرياض 6 ربيع الأول 1441هـ الموافق 3 نوفمبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق المزيد من التقدم والازدهار".// انتهى //19:11ت م0199

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