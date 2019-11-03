شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو.. توقعات بزياة الطلب على الطرح العام الأول لعملاق النفط والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 صورة أرشيفية توقع ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، أن يكون هناك طلبا قويا من المؤسسات العالمية على الطرح العام الأولي للشركة.

وأطلقت شركة النفط الوطنية طرحا عاما أولياً، اليوم الأحد، وأعلنت نيتها إدراج الأسهم في البورصة المحلية فيما قد يكون أكبر طرح أولي في العالم مع سعي المملكة لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.

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