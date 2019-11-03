“المواطن” توثق عبث المستهترين بنجيلة جادة محايل

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“متابعات الخليج 365” توثق عبث المستهترين بنجيلة جادة محايل
المواطنون طالبوا بحمايتها
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
وثقت عدسة “متابعات الخليج 365” عبث بعض المتنزهين بنجيلة أحد المواقع بجادة محايل والتي احتضنت فعاليات صدر الكرامة العام الماضي.
وأوضح عدد من المتنزهين أن بقاء هذا الموقع دون مراقبة يعرضها للعبث والتخريب من قبل بعض الأشخاص الذين لا يبالون بالممتلكات العامة وأهميتها على الفرد والمجتمع.
وطالب المتنزهون من الجهات المختصة بضرورة وضع كاميرات لمراقبة هذه الموافق وإيجاد الحلول التي تكفل عدم العبث بهذه المواقع والتي خصصتها البلدية لتكون متنفسًا للأهالي وزوار المحافظة.
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