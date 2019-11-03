“المواطن” توثق عبث المستهترين بنجيلة جادة محايل

2019-11-03

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

وثقت عدسة “متابعات الخليج 365” عبث بعض المتنزهين بنجيلة أحد المواقع بجادة محايل والتي احتضنت فعاليات صدر الكرامة العام الماضي.

Advertisements

وأوضح عدد من المتنزهين أن بقاء هذا الموقع دون مراقبة يعرضها للعبث والتخريب من قبل بعض الأشخاص الذين لا يبالون بالممتلكات العامة وأهميتها على الفرد والمجتمع.

وطالب المتنزهون من الجهات المختصة بضرورة وضع كاميرات لمراقبة هذه الموافق وإيجاد الحلول التي تكفل عدم العبث بهذه المواقع والتي خصصتها البلدية لتكون متنفسًا للأهالي وزوار المحافظة.