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صور.. فريق مركز الملك سلمان يجري 15 جراحة بقلعة السراغنة المغربية
متابعات الخليج 365 - واس
أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 15 عملية جراحية في الغدد الدرقية للمرضى من ذوي الدخل المحدود في مقر المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة المغربية، وذلك في اليوم الأول من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحة أورام الغدة الدرقية في المملكة المغربية بالتعاون مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية.
و أكد رئيس الفريق الطبي للحملة الدكتور أيمن يماني أن معظم الحالات التي أجريت لها العمليات هي من المرضى الأكثر احتياجًا للتدخل الجراحي، مشيرًا إلى أن أحجام الأورام التي تم استئصالها كبيرة قياسًا بباقي الأحجام من ذات الفئة وذلك بسبب نقص مادة اليود في أملاح المياه .
الجدير بالذكر أن هذه الحملة التطوعية تستغرق 9 أيام وتهدف إلى علاج 100 مريض تتراوح أعمارهم من 15 إلى 60 سنة، ضمن اتفاقيات جرى توقيعها بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، لتنفيذ مشاريع طبية تطوعية مشتركة لتوفير العلاج الجراحي والدوائي للفئات الأكثر احتياجًا في عدد من دول العالم، وذلك انطلاقًا من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني في التخفيف من آلام المحتاجين والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .
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