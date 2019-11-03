- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم رئيس مركز القحمة ينقل تعازي القيادة في الشهيد المنجحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رئيس مركز القحمة ينقل تعازي القيادة في الشهيد المنجحي
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - القحمة
نقل رئيس مركز القحمة التابع لمنطقة عسير ظافر بن خلوفة الشهري، اليوم تعازي القيادة لوالد وأسرة الشهيد الجندي أول محمد بن أحمد المنجحي، الذي استشهد أثناء ذوده عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.
وقال الشهري لدى زيارته مجلس العزاء لأسرة الشهيد بالمركز: إن شهادته وسام على صدورنا جميعًا والحمد لله دافع عن دينه وبلاده وأرضه وهذا فخر وعز ندعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.
وأعرب والد الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنه دفاعًا عن هذا الوطن الغالي مؤكدًا أننا جميعا فداء لتراب وطننا ضد أي معتدٍ.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مركز القحمة ينقل تعازي القيادة في الشهيد المنجحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.