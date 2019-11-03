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تحذيرات في بريطانيا من 47 فيضانًا غدًا
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
من المتوقع أن يصيب المملكة البريطانية أمطار كثيفة للغاية، غدًا الاثنين، ستتسبب في عدد كبير من الفيضانات، من شرق وشمال أسكتلندا، حتى ويلز، وأصدر مكتب الأرصاد الجوية هناك، تحذيرات للمواطنين بعدم الخروج من منازلهم.
بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، ستطول مدة الأمطار الكثيفة لقرابة الأسبوع، وفي الوقت نفسه، حذرت وكالة البيئة البريطانية، من وقوع 47 فيضانًا في نواحي البلاد.
وتزداد التوقعات ليوم الاثنين سوءًا، حيث ستكون الأمطار غزيرة مع رياح شرقية قوية، وبالفعل تسبب قوة الرياح الآن في سقوط الأشجار على الطرق، وأصيبت بالفعل مدينة سوانسي بفيضانات شديدة، ولم تتمكن العديد من السيارات من استخدام الطرق أمس بسبب ارتفاع مستويات مياه الفيضانات.
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