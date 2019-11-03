- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأكاديمية المالية تعزز مفهوم الصناعة المصرفية لدى الإعلاميين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأكاديمية المالية تعزز مفهوم الصناعة المصرفية لدى الإعلاميين
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي
أقامت الأكاديمية المالية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك صباح اليوم الأحد في مقرها بالرياض، برنامجًا تدريبيًا للإعلاميين والصحفيين والعاملين في القنوات والنشرات الاقتصادية بعنوان “مفهوم الصناعة المصرفية ودورها في التنمية الاقتصادية”، وتمتد الدورة خلال 3- 6 نوفمبر .
وتهدف الدورة إلى تعزيز مفهوم الصناعة المصرفية لدى الصحفيين والإعلاميين وتوضيح الدور الذي تلعبه المصارف في التنمية الاقتصادية من خلال ما تقدمه من معلومات وتطبيقات في العمل المصرفي، حيث يقدم الدورة نخبة من المدربين والاقتصاديين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأكاديمية المالية تعزز مفهوم الصناعة المصرفية لدى الإعلاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.