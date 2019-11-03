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الأكاديمية المالية تعزز مفهوم الصناعة المصرفية لدى الإعلاميين

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2019-11-03

الأكاديمية المالية تعزز مفهوم الصناعة المصرفية لدى الإعلاميين

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي

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أقامت الأكاديمية المالية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك صباح اليوم الأحد في مقرها بالرياض، برنامجًا تدريبيًا للإعلاميين والصحفيين والعاملين في القنوات والنشرات الاقتصادية بعنوان “مفهوم الصناعة المصرفية ودورها في التنمية الاقتصادية”، وتمتد الدورة خلال 3- 6 نوفمبر .

وتهدف الدورة إلى تعزيز مفهوم الصناعة المصرفية لدى الصحفيين والإعلاميين وتوضيح الدور الذي تلعبه المصارف في التنمية الاقتصادية من خلال ما تقدمه من معلومات وتطبيقات في العمل المصرفي، حيث يقدم الدورة نخبة من المدربين والاقتصاديين.




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