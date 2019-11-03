شكرا لقرائتكم مرور الرياض يوضح حقيقة مقطع تفحيط الدائري الغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-03 مرور الرياض يوضح حقيقة مقطع تفحيط الدائري الغربي متابعات الخليج 365 - الرياض كشف المرور السعودي حقيقة المقطع المتداول حول تفحيط بعض الشباب على الدائري الغربي في الرياض. Advertisements وقال المرور في بيان مقتضب له عبر تويتر : مرور منطقة الرياض يوضح أن المقطع المتداول عن ممارسة التفحيط بالدائري الغربي كان قبل ثلاث سنوات على طريق الملك خالد، وتم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرور الرياض يوضح حقيقة مقطع تفحيط الدائري الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.