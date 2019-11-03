وزير العدل يطلع السفير البريطاني على مسيرة تطور القضاء السعودي

2019-11-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه اليوم، سفير المملكة المتحدة في السعودية سايمون كوليس.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة والمملكة المتحدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وتحدث الدكتور الصمعاني خلال اللقاء عن مستجدات تطوير القضاء في المملكة متناولًا اكتمال منظومة القضاء المتخصص، مشيرًا إلى دور المحاكم المتخصصة في توفير المزيد من الضمانات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات المتخصصة مع رفع جودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية متكاملة وفعّالة.

واطلع السفير البريطاني على ما تحقق من تطورات في القضاء والتنفيذ والتوثيق، من الناحية الإجرائية، والتحول الرقمي وانعكاسات هذه التطورات على المؤشرات الدولية.