شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أعلنت جامعة الجوف توفر وظائف أكاديمية بدرجة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، للسعوديين والسعوديات في كل من (سكاكا، القريات، طبرجل)، وذلك اعتباراً من تاريخ 1441/3/15 حتى 1441/3/25.

وأوضحت الجامعة أن شروط وضوابط تعيين أعضاء هيئة التدريس «أستاذ مساعد فما فوق» على النحو التالي: أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث (انتظاماً)، مطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس، ألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جداً أو ما يعادله، التفرغ الكامل لمدة سنة دراسية أثناء دراسة الماجستير والدكتوراه، أن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها، أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، اجتياز المقابلة الشخصية.

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وأشارت جامعة الجوف إلى أن الوثائق المطلوبة هي: صورة الهوية الوطنية، السيرة الذاتية موضح بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين، صورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه)، صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه)، صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة، أبحاث علمية منشورة للحاصلين على تقدير (جيد) في مرحلة البكالوريوس (خاص بالمتقدمين لدرجة أستاذ مساعد)، موافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أو استثنائية للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على رأس العمل.

وبينت أنه يتم تقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الجوف (التوظيف) من خلال الرابط الإلكتروني (http://vrgs.ju.edu.sa/jobsdr/)، داعية إلى التواصل معها عند الاستفسار أو المساعدة عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

وللاطلاع على الوظائف الأكاديمية الشاغرة عبر الرابط التالي:

http://vrgs.ju.edu.sa/jobsdr/jobs_dr2.pdf