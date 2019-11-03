شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يكشف حقيقة فيديو التفحيط في الدائري الغربي بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشف المرور السعودي، اليوم (الأحد)، عبر حسابه في «تويتر»، حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول ممارسة مجموعة من الشباب للتفحيط في طريق الدائري الغربي في الرياض، معرضين حياتهم وسالكي الطريق للخطر.

وأوضح حساب «المرور السعودي» أن مرور منطقة الرياض أعلن أن المقطع المتداول عن ممارسة التفحيط بالدائري الغربي، كان قبل ثلاث سنوات على طريق الملك خالد.

وأضاف: تم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور.