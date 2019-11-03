مكتبة لتحفيز الناشئة في مجال البحث والمعرفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

في مسعى لبناء الشخصية المتوازنة والقيادية، وتحفيز الناشئة في مجال البحث والمعرفة وتنمية قدراتهم واطلاعهم على العلوم المتنوعة، أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مكتبة خاصة لإكساب الناشئة من عمر 10 - 15 عاما مجموعة من المهارات في الثقافة والفنون والمعرفة المكملة.

وتعد مكتبة الناشئة التي تأتي بعد إطلاق العديد من الفروع للأطفال والنساء والرجال، إحدى أهم المستهدفات العمرية التي تسعى إلى توفير مصادر المعلومات بشتى أنواعها الورقية والرقمية وتنظيمها بصورة تكفل سهولة الوصول إليها والاستفادة من محتواها وتنوع وتنمية مصادر المعلومات الموثوقة.

وتتكون مكتبة الناشئة التي صممت بشكل يتماشى مع رغبات الفئة العمرية المستهدفة من قاعة القراءة والاطلاع ومصادر معلومات (كتب - ومجلات - وموسوعات) ومراكز بحثية ومواد سمعية بصرية وعرض سينمائي ومرسم للفنون التشكيلية.