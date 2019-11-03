محمد بن مسعود - الدمام - الجهات الأمنية تباشر الحادثة باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة، قبل عصر اليوم الأحد؛ حادثة العثور على مواطن متوفى داخل إحدى الشقق المفروشة بالمحافظة. " الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها. المخواة الجهات الأمنية 03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 06:55 PM Advertisements الجهات الأمنية تباشر الحادثة العثور على مواطن متوفى بشقة مفروشة في المخواة العثور على مواطن متوفى بشقة مفروشة في المخواة باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة، قبل عصر اليوم الأحد؛ حادثة العثور على مواطن متوفى داخل إحدى الشقق المفروشة بالمحافظة. " الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها. الكلمات المفتاحية ، العثور على مواطن متوفى بشقة مفروشة في المخواة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مواطن متوفى بشقة مفروشة في المخواة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.