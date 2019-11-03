محمد بن مسعود - الدمام - قال: الحادثة وقعت قبل ٣ سنوات في طريق الملك خالد أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الفيديو المتداول لمخالفين يمارسون التفحيط في أحد طرق الرياض الرئيسية، قديم وتم ضبط المخالفين ومعاقبتهم. جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الدائري الغربي.. يبثون الرعب في قلوب الآمنين في غياب المرور"، حيث علق المرور السعودي بأن هذا المقطع منذ ثلاث سنوات على طريق الملك خالد، وقد تم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. المرور التفحيط الرياض "المرور" يوضح: فيديو "مفحطي الرياض": قديم وتم ضبطهم ومعاقبتهم فهد الغبيوي الخليج 365 2019-11-03 أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الفيديو المتداول لمخالفين يمارسون التفحيط في أحد طرق الرياض الرئيسية، قديم وتم ضبط المخالفين ومعاقبتهم. جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الدائري الغربي.. يبثون الرعب في قلوب الآمنين في غياب المرور"، حيث علق المرور السعودي بأن هذا المقطع منذ ثلاث سنوات على طريق الملك خالد، وقد تم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements 03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 05:28 PM قال: الحادثة وقعت قبل ٣ سنوات في طريق الملك خالد قال: الحادثة وقعت قبل ٣ سنوات في طريق الملك خالد أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الفيديو المتداول لمخالفين يمارسون التفحيط في أحد طرق الرياض الرئيسية، قديم وتم ضبط المخالفين ومعاقبتهم. جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الدائري الغربي.. يبثون الرعب في قلوب الآمنين في غياب المرور"، حيث علق المرور السعودي بأن هذا المقطع منذ ثلاث سنوات على طريق الملك خالد، وقد تم ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. ، "المرور" يوضح: فيديو "مفحطي الرياض": قديم وتم ضبطهم ومعاقبتهم ،

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