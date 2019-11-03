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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق جدة الأول لكرة القدم إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على ضيفه حطين بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النادي الأهلي ضمن دور 64.
تقدم فريق جدة بهدف إسماعيل أحمد في الدقيقة 14 قبل أن يدرك حطين التعادل في الدقيقة 23 عن طريق ياسر ضامري.
ونجح إسماعيل أحمد في تسجيل هدف جدة الثاني والانتصار عند الدقيقة 27.
كأس الملك فريق جدة حطين
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 06:03 PM
تأهل فريق جدة الأول لكرة القدم إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على ضيفه حطين بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النادي الأهلي ضمن دور 64.
تقدم فريق جدة بهدف إسماعيل أحمد في الدقيقة 14 قبل أن يدرك حطين التعادل في الدقيقة 23 عن طريق ياسر ضامري.
ونجح إسماعيل أحمد في تسجيل هدف جدة الثاني والانتصار عند الدقيقة 27.
، كأس الملك: جدة يعبر حطين في افتتاح مباريات دور الـ64 ،
المصدر : الخليج 365
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