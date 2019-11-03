السعودية اليوم / "زراعة الأحساء" تدشن مبادرة تشجير مدرسة المركز المتوسطة



الأحساء 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

دشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء اليوم، بالتعاون مع مكتب القطاع الشرقي للتعليم بالمحافظة، مبادرة تشجير مدرسة المركز المتوسطة، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس ابراهيم الخليل ومدير مدرسة المركز المتوسطة آدم الجمعة.

وتأتي هذه المبادرة ‫ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة‬ لزراعة 10 ملايين ‫شجرة‬ بحلول 2022م ومكافحة التصحر في جميع مناطق المملكة ‫.‬

وأوضح الخليل ‬أن هذه المبادرة تهدف الى زيادة وتعزيز مساحة المناطق الخضراء في الأحساء كصورة من صور حماية البيئة وتنقية الهواء، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالشجرة من قبل القطاعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى محاربة ظاهرة التصحر والعمل على عودة الحياة النباتية والتنوّع الحيوي فيها وتلطيف الطقس والتخلص من ظاهرة الاحتباس الحراري، والحماية النسبية من الأتربة والغبار .

من جانبه قدم الجمعه شكره لهذه المبادرة التي تأتي تماشيًا مع توجهات قيادتنا الرشيدة "أيدها الله" في المحافظة على البيئة وتنميتها، لافتًا إلى أن التواصل بين الجهات الحكومية من شأنه الإسهام في تدعيم جهود التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية.

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18:54ت م

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