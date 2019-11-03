السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب مدينة لاريوخا الأرجنتينية



بوينس آيرس 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر اليوم مدينة لاريوخا الأرجنتينية .

وأفاد بيان للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترا، وعلى مسافة 19 كيلومترا غرب مدينة تشيليكيتو الأرجنتينية.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

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18:09ت م

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