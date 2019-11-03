السعودية اليوم / جامعة نجران تواصل قبول التسجيل في الدبلومات العالية والمتوسطة



نجران 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

تواصل جامعة نجران استقبال طلبات القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني في الدبلومات العالية والمتوسطة، ويستمر التسجيل حتى 24 من شهر ربيع الآخر القادم.

وأوضحت الجامعة أن الدبلومات العالية تتمثل في دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية.

وتتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وعلوم الحاسب التطبيقي، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط، فيما ستكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين لتخصصي المحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة في كل تخصص، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون متاحًا عبر الرابط الإلكتروني : https://edugate.nu.edu.sa.

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18:07ت م

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