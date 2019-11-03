

نجران 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

تفقّد مساعد مدير جوازات منطقة نجران، العقيد خالد بن عبدالله العشيوان ، اليوم ،إدارة متابعة الوافدين بالمنطقة ، وكان في استقباله مدير الإدارة الرائد سعد بن عبدالرحمن القحطاني.

واطلع العقيد العشيوان خلال جولته التفقدية على سير العمل بأقسام الإدارة، وأعمال اللجنة الإدارية، وقسم السفر، وإدارة مكافحة التزوير ، وأجهزة فحص الوثائق، وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة البصمة بمكتب استقبال المقبوض عليهم من الجهات الأمنية ، من خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف" ، حاثاً العاملين بالإدارة على سرعة إنجاز إجراءات الموقوفين أولا بأول وفق الأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

18:06ت م

0184





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مساعد مدير جوازات منطقة نجران يتفقد إدارة متابعة الوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.