السعودية اليوم / انطلاق أعمال المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الأمراض المزمنة في مدينة الجبيل الصناعية



الجبيل الصناعية 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الأمراض المزمنة، الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، وذلك في المركز الثقافي بالفناتير في مدينة الجبيل الصناعية.

وأكد مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور محمد بن حمد المقبل على أن الرعاية الصحية الأولية تعد أهم جانب من جوانب الرعاية في النظام العلاجي لأي دولة للوقاية من الأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن كثيراً من دول العالم المتقدم تسهم بجزء حقيقي من ميزانيتها الخاصة بالرعاية الصحية للوقاية والحد من الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن حكومتنا الرشيدة في ظل الرؤية الحكيمة 2030 قامت بعدة مبادرات تركز على نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية، وذلك لرفع مستوى جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، ولنقل التركيز " للحد من الأمراض بدلاً من العلاج "، موضحاً أن النظام الصحي لا يخلو من التحديات ولكنها تحديات يمكن معالجتها عن طريق تخطيط شامل وتواصل وتعاون دائم بين جميع الأفراد.

وتناولت جلسات المؤتمر في يومه الأول العديد من المواضيع التي اشتملت على نهج الرعاية الصحية القائم على القيمة الذي قام بتقديمه استشاري ورئيس قسم طب العائلة والعيادات الشاملة بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور عبدالله الخنيزان، تحدث فيها عن مفهوم الرعاية الصحية ذات القيمة، مشيراً إلى أنه يعد مفهوماً جديداً للخدمات الصحية ذات القيمة التي يصب تركيزها على تقديم الخدمات الصحية التي تقوم وتعمل على إضافة قيمة في حياة المريض بحيث يصبح المريض هو محور الرعاية الصحية وليس المرض.

وأضاف الخنيزان أن هذا هو توجه التحول الصحي بالمملكة العربية

عقب ذلك تحدث مدير الإدارة العامة لبرنامج التحول بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور زياد ريس عن ورقة العمل المشارك بها بعنوان المستجدات الطبية في علاج أمراض السكري الذي تناول فيها نسب مئوية لإصابة المجتمع بمرض السكري حيث أوضح أنه يشكل المصابون بمرض السكري ثلث مجتمع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى المستجدات الطبية والأدوية وطرق وأساليب علاج السكري عن طريق الفم أو الإبر، كما تحدث عن أنواع الأودية التي تحمي من أمراض القلب لدى مريض السكري.

من جانبه تناول رئيس شعبة العيادات الشاملة بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور حسام جنيد في مشاركته - التي كانت بعنوان المستجدات الطبية في علاج أمراض ارتفاع ضغط الدم - المستجدات حول ارتفاع ضغط الدم الذي يعدّ القاتل الصامت، الذي يصيب 26 % من البالغين على مستوى العالم ، وأثبتت الإحصائيات بالمملكة العربية السعودية أن نسبة انتشار هذا المرض كبيرة.

وتطرق استشاري طب الأسرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور قصي العبد في موضوع مشاركته عن المستجدات الطبية في علاج أمراض الغدة الدرقية التي تشمل الخمول وزيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية وأنغام الغدة الدرقية بشكل عام، حيث تعدّ أمراض الغدة الدرقية أمراضاً شائعة في العالم بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص.

وتضمنت الجلسة الثانية بالمؤتمر على مشاركة الاستشاري بطب العائلة في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور أحمد محمود الذي شارك بموضوع المستجدات الطبية في علاج أمراض القلب، حيث تطرق فيها إلى أمراض القلب وطرق معالجته عبر طرق علاجية تمكّن من ازدياد العمر لدى المصاب بأمراض القلب وضعف عضلة القلب.

من جانب آخر تناول استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور محمد شفيق المستجدات الطبية في علاج أمراض الربو وكيفية اكتشاف الإصابة بمرض الربو والطريقة الصحية والصحيحة لمعالجته، مشيراً إلى أن هناك جملة من الجمهور لا يقومون باتباع الخطوات الصحيحة في استخدام البخاخ الخاص بعلاج مرض الربو، مكتفين باستخدامه عند شعورهم بالضيق والكتمة الصدرية فقط ، وبين أيضاً أن الاستخدام الصحيح لبخاخات مرض الربو هو أن يكون على مرتين على مدار اليوم وذلك لوقاية المصاب من حالات الربو وتفاقمها.

وركز استشاري طب الأسرة واستشاري طب الشيخوخة بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور لؤي باسودان على جلسته التي كانت بعنوان " أحدث ما توصل إليه الطب الوقائي والأهمية فيه من بدايته "، وأمراض القلب لأنها هي السبب الرئيسي في الوفاة ، وأمراض السرطان وكيفية الوقاية منها ، والتشخيص المبكر ، والتطعيم، وبعض الأمراض المزمنة التي يُنصح بالتشخيص لها كالاكتئاب. إضافة إلى أهداف الطب الوقائي الذي يسعى إلى حماية الأشخاص وتقليل الأمراض المزمنة في المجتمع حيث إن التشخيص المبكر للأمراض يوفر على المملكة أموالاً طائلة.

// انتهى //

17:52ت م

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الجبيل الصناعية 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم أعمال المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الأمراض المزمنة، الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، وذلك في المركز الثقافي بالفناتير في مدينة الجبيل الصناعية.وأكد مدير برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور محمد بن حمد المقبل على أن الرعاية الصحية الأولية تعد أهم جانب من جوانب الرعاية في النظام العلاجي لأي دولة للوقاية من الأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن كثيراً من دول العالم المتقدم تسهم بجزء حقيقي من ميزانيتها الخاصة بالرعاية الصحية للوقاية والحد من الأمراض المزمنة.وأشار إلى أن حكومتنا الرشيدة في ظل الرؤية الحكيمة 2030 قامت بعدة مبادرات تركز على نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية، وذلك لرفع مستوى جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، ولنقل التركيز " للحد من الأمراض بدلاً من العلاج "، موضحاً أن النظام الصحي لا يخلو من التحديات ولكنها تحديات يمكن معالجتها عن طريق تخطيط شامل وتواصل وتعاون دائم بين جميع الأفراد.وتناولت جلسات المؤتمر في يومه الأول العديد من المواضيع التي اشتملت على نهج الرعاية الصحية القائم على القيمة الذي قام بتقديمه استشاري ورئيس قسم طب العائلة والعيادات الشاملة بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور عبدالله الخنيزان، تحدث فيها عن مفهوم الرعاية الصحية ذات القيمة، مشيراً إلى أنه يعد مفهوماً جديداً للخدمات الصحية ذات القيمة التي يصب تركيزها على تقديم الخدمات الصحية التي تقوم وتعمل على إضافة قيمة في حياة المريض بحيث يصبح المريض هو محور الرعاية الصحية وليس المرض.وأضاف الخنيزان أن هذا هو توجه التحول الصحي بالمملكة العربية السعودية وذلك عبر نهج الرعاية الصحية القائم على القيمة وهو يعتبر توجه مهم وله أولوية ، مشيراً إلى أنه حسب دراسة أجريت بالولايات المتحدة الأمريكية ونشرت في إحدى المجلات الطبية المهمة أفادت بأن الهدر في النظام الصحي بالولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 25 %.عقب ذلك تحدث مدير الإدارة العامة لبرنامج التحول بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور زياد ريس عن ورقة العمل المشارك بها بعنوان المستجدات الطبية في علاج أمراض السكري الذي تناول فيها نسب مئوية لإصابة المجتمع بمرض السكري حيث أوضح أنه يشكل المصابون بمرض السكري ثلث مجتمع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى المستجدات الطبية والأدوية وطرق وأساليب علاج السكري عن طريق الفم أو الإبر، كما تحدث عن أنواع الأودية التي تحمي من أمراض القلب لدى مريض السكري.من جانبه تناول رئيس شعبة العيادات الشاملة بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور حسام جنيد في مشاركته - التي كانت بعنوان المستجدات الطبية في علاج أمراض ارتفاع ضغط الدم - المستجدات حول ارتفاع ضغط الدم الذي يعدّ القاتل الصامت، الذي يصيب 26 % من البالغين على مستوى العالم ، وأثبتت الإحصائيات بالمملكة العربية السعودية أن نسبة انتشار هذا المرض كبيرة.وتطرق استشاري طب الأسرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور قصي العبد في موضوع مشاركته عن المستجدات الطبية في علاج أمراض الغدة الدرقية التي تشمل الخمول وزيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية وأنغام الغدة الدرقية بشكل عام، حيث تعدّ أمراض الغدة الدرقية أمراضاً شائعة في العالم بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص.وتضمنت الجلسة الثانية بالمؤتمر على مشاركة الاستشاري بطب العائلة في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور أحمد محمود الذي شارك بموضوع المستجدات الطبية في علاج أمراض القلب، حيث تطرق فيها إلى أمراض القلب وطرق معالجته عبر طرق علاجية تمكّن من ازدياد العمر لدى المصاب بأمراض القلب وضعف عضلة القلب.من جانب آخر تناول استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور محمد شفيق المستجدات الطبية في علاج أمراض الربو وكيفية اكتشاف الإصابة بمرض الربو والطريقة الصحية والصحيحة لمعالجته، مشيراً إلى أن هناك جملة من الجمهور لا يقومون باتباع الخطوات الصحيحة في استخدام البخاخ الخاص بعلاج مرض الربو، مكتفين باستخدامه عند شعورهم بالضيق والكتمة الصدرية فقط ، وبين أيضاً أن الاستخدام الصحيح لبخاخات مرض الربو هو أن يكون على مرتين على مدار اليوم وذلك لوقاية المصاب من حالات الربو وتفاقمها.وركز استشاري طب الأسرة واستشاري طب الشيخوخة بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور لؤي باسودان على جلسته التي كانت بعنوان " أحدث ما توصل إليه الطب الوقائي والأهمية فيه من بدايته "، وأمراض القلب لأنها هي السبب الرئيسي في الوفاة ، وأمراض السرطان وكيفية الوقاية منها ، والتشخيص المبكر ، والتطعيم، وبعض الأمراض المزمنة التي يُنصح بالتشخيص لها كالاكتئاب. إضافة إلى أهداف الطب الوقائي الذي يسعى إلى حماية الأشخاص وتقليل الأمراض المزمنة في المجتمع حيث إن التشخيص المبكر للأمراض يوفر على المملكة أموالاً طائلة.// انتهى //17:52ت م0175

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.