السعودية اليوم / الوفد السعودي المشارك في مهرجان مسرح الطفل العربي بالأردن يزور سفارة المملكة والملحقية الثقافية



عمّان 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

زار الوفد السعودي المشارك في مهرجان مسرح الطفل العربي بالأردن سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية بالأردن.

وعقد الوفد اجتماعًا مع القائم بالأعمال بالإنابة محمد العتيق والملحق الثقافي الدكتور إبراهيم السعدان والمستشار غازي العنزي، وتناول الاجتماع عرض ملامح المشاركة

// انتهى //

17:41ت م

0169



عمّان 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسزار الوفد السعودي المشارك في مهرجان مسرح الطفل العربي بالأردن سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية بالأردن.وعقد الوفد اجتماعًا مع القائم بالأعمال بالإنابة محمد العتيق والملحق الثقافي الدكتور إبراهيم السعدان والمستشار غازي العنزي، وتناول الاجتماع عرض ملامح المشاركة السعودية في المهرجان وأهدافها وكل ما يتعلق بتمثيل الوطن وآلية دعم السفارة للوفد السعودي.// انتهى //17:41ت م0169

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