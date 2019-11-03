اليمن.. إحباط محاولة تسلل حوثية شرق الدريهمي بالحديدة

الأحد 3 نوفمبر 2019

الحوثيين

أحبطت القوات المشتركة، اليوم الأحد، محاولة تسلل فاشلة لميليشيا الحوثي الإنقلابية شرق الدريهمي في الحديدة .



وقال مصدر عسكري إن مليشيات الحوثي قامت بمهاجمة مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة .

وبحسب المصدر فقد دفعت المليشيات بمجاميع من عناصرها في محاولات تسلل فاشلة إلى مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي .

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وأكد أن أبطال القوات المشتركة كانوا لهم بالمرصاد ، وكسروا محاولات تسلل الميليشيات والحقوا بهم هزيمة نكراء .

وأشار إلى أن القوات المشتركة، كانت ترصد بدقة تحركات عناصر المليشيات ، وحينما حاولوا التسلل إلى مواقع القوات المشتركة تم على الفور سحق المهاجمين وإخماد مصادر النيران المساندة لهم .

وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، وضاح الدبيش، أن القوات تحاصر عناصر عراقية وإيرانية في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة .

وقال الدبيش، أن الميليشيات حاولت على مدى الفترة الماضية فك الحصار عن عناصرها الموجودة في مركز مديرية الدريهمي، والتي تضم قيادات حوثية بارزة وعناصر إيرانية وعراقية.

وأشار إلى أن الميليشيات كانت تسعى إلى تحرير هذه العناصر قبيل البدء بتثبيت نقاط المراقبة الخمس في الخامري وشرق مدينة الصالح وحوش البقر في خط كيلو 16 وحي منظر جنوب الحديدة وسيتي ماكس بشارع صنعاء، مبيناً أن الميليشيات عقب تثبيت نقاط المراقبة عاودت زراعة الألغام في محيط مناطق المراقبة الخمس.