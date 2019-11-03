ننشر لكم طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وشروط الحصول على المساعدة المقطوعة

ننشر رابط الاستعلام عن المقطوعة عن طريق رقم الطلب 1441 أو من خلال رقم السجل الذي يمكنكم الحصول عليه من وكالة وزارة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. ويعتبر برنامج المساعدة المقطوعة أحد أهم البرامج التي تقدمها الوزارة دعمًا للأسر ذوي الدخل المحدود ومن لم يحصلوا على معاش من الضمان الاجتماعي؛ وذلك من أجل توفير عيشة كريمة لهذه الفئة من المواطنين السعوديين.

الاستعلام عن المقطوعة 1441

ويمكن الاستعلام عن المقطوعة 1441 من خلال رقم السجل المدني ورمز التحقق عبر موقع وزارة العمل الإلكتروني، أو عن طريق مكاتب الضمان الموجودة في جميع مناحي المملكة، ولكن يتعين كل كل فرد أن يستعلم من مكتب الضمان التابع له وفقًا للمنطقة الجغرافية، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية التي تم ذكرها سالفًا، أما في حال عدم إمكانية الشخص من الذهاب إلى مقر الضمان، فيتم إرسال أحد الباحثين إلى منزله. كما يمكنكم الاستعلام عن المقطوعة 1441 عبر الرابط الرسمي.

مميزات التسجيل في موقع وزارة العمل 1441

يحصل الفرد على العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، في حال تم التسجيل بموقع الضمان الاجتماعي، ومن بين هذه الخدمات:

• إمكانية التقدم بطلب خدمة إلكترونية من دون الحاجة إلى إدخال البيانات مرة أخرى.

• التحقق من هوية المستخدم بكل سهولة.

• سهولة التواصل مع الدعم الفني للوزارة.

• استعادة بيانات الطلبات المقدمة من قبل.

• متابعة المستجدات على ما تم تقديمه من طلبات.