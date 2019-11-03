وكالة بلومبرغ تكشف عن مفاجأة سارة تنتظر المستثمرين في أرامكو حتى بعد عام 2024

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، اليوم الأحد، إن أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم تعهدت بتوزيع أرباح على المستثمرين سنويًا حتى بعد عام 2024 بصرف النظر عن مستوى أسعار النفط وذلك قبل الطرح التاريخي لأسهمها في السوق قريبًا.

وأشارت الوكالة إلى أن موافقة هيئة السوق المالية السعودية على أكبر عملية اكتتاب في التاريخ تزامنت مع تزايد قوة الوضع المالي لأرامكو بعد إعلانها تحقيق أرباح العام الماضي، والنصف الأول من هذا العام تجاوزت أرباح كبرى الشركات الأمريكية.

ولفتت الوكالة إلى أن قرار طرح جزء من أسهم أرامكو للاكتتاب العام أصدره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تمويل الخطة الاقتصادية الرامية إلى تخفيف اعتماد المملكة على صادرات النفط ودعم مشاريع تنموية عملاقة كان قد تعهد بها من قبل، وتعزيز قدرات صندوق الاستثمارات العامة لتوسيع دوره على الخارطة العالمية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن أرامكو تعهدت للمستثمرين الذين يشترون أسهمها بأنها ستوزع أرباحًا عليهم حتى بعد عام 2024 ”بصرف النظر عما يحدث في سوق النفط ومستوى الأسعار“ لافتة إلى أن الشركة أعلنت أخيرًا بأنها ستوزع أرباحًا على مالكيها بمقدار 75 مليار دولار العام المقبل، وقد ترفعها إلى 80 مليار دولار.

وأشارت إلى أنه في حال قبلت الشركة بتقييم أسهمها على أساس 1.8 ترليون دولار، وليس ترليوني دولار فإن توزيع تلك الأرباح يعني أن العائد للمستمثر يصل إلى 4.4%، وهو مستوى يعتبر مرتفعًا في فترة تتميز بتدني أسعار الفائدة العالمية.