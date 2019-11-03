هذا ما حدث في أول يوم باشرت فيه الأميرة ريما بنت بندر عملها سفيرة في أمريكا

سردت مجلة “Politico” الأمريكية تفاصيل أول يوم باشرت فيه الأميرة ريما بنت بندر مهام عملها سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأجرت معها حوارا سلطت فيه الضوء على عدد من القضايا المهمة.

وأشارت المجلة أن أول يوم عمل للأميرة في السفارة السعودية في واشنطن، ابتدأ باللقاء مع نحو 50 موظفة بالسفارة في قاعة الاحتفالات، وكان هذا أول اجتماع لها بموظفات السفارة، إذ قالت لهن: “اليوم، للنساء فقط، إنه يومنا للاحتفال”.

وأشارت إلى أن ذلك اليوم كان يصادف إعلان مديرية الجوازات في المملكة السماح للمرأة بالسفر دون إذن ولي الأمر، وتمكين النساء من إصدار جواز السفر بأنفسهن، حيث ذكرت أنها خصصت الاجتماع للنساء وتحدثت معهن عن الحقوق الجديدة التي أقرَّتها الدولة للمرأة السعودية.

وفي السياق ذاته، قالت الأميرة ريما في حوارها مع المجلة الأمريكية إنها تعمل على توطيد العلاقات السعودية – الأمريكية، لتصبح أبعد من مكافحة الإرهاب والنفط.

وأوضحت أنها تهدف إلى بناء تحالفات بين البلدين، والتركيز على التغيرات الاجتماعية التي تحدث في المملكة، وتسعى إلى تعزيز الشراكات التجارية والثقافة والتعليم، وتريد أيضا إظهار تسامح المجتمع السعودي، متمنية ألا يكون هناك خلاف في العلاقة بين البلدين مستقبلاً.

وأضافت أن كل شخص له الحق في إبداء رأيه، وتتمنى أن يتم الحكم عليها من خلال العمل الذي تقوم به، مشيرة إلى أنها ستشعر بالغضب لو تم التعامل معها بـ”قفازات أطفال”.