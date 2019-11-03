الزامل يفضح طرق الالتفاف والتحايل على السعودة.. ويكشف مصير الموظفين السعوديين بعد انتهاء دعم هدف

كشف الكاتب علي الزامل، بعض الطرق والأساليب التي تستخدمها عدد من المؤسسات للتحايل على توطين الوظائف.

الإلتفاف على السعودة

وقال الزامل في مقاله “سعودة .. انتهى دعمك من الموارد امسك الباب !!”: ” حقيقة منذ بدء العمل على توطين الوظائف و (بعض) القطاعات الخاصة تتوسل أساليب وطرائق التحايل والإلتفاف على السعودة آخرها ولنقل أكثرها خبثاً ومكراً هو فصل الموظف بعد انقضاء فترة دعمه من الموارد البشرية (هدف) “.

وأضاف الزامل : “فكما هو معلوم أن الموارد البشرية تتحمل في السنة الأولى ما نسبتة 30% من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص سعياً منها لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف” .

التطفيش

وأشار الزامل إلى أنه قبل انتهاء (الدعم) بفترة وجيزة يبدأ مسلسل التطفيش ووضع العراقيل التعسفية ، متابعاً : ” والباقي تعرفونه إما أن الموظف يستقيل وبكلمة أدق (يُجبر) على الاستقالة أو يُفصل لعدم صلاحيته للعمل! ويُعين غيره مدعوما طبعا من الموارد (اللي بعده !) وهكذا دواليك “.

تلاعب

وتابع الزامل : ” نستطيع أن نسميه تندراً بتدوير السعودة ! هل رأيتم تلاعب وإن شئت تراقص على السعودة أكثر من هذا الأسلوب المبتكر؟ .. المفارقة المضحكة المحزنة أن القطاعات التي تتبع هذا الأسلوب نسبة السعودة لديها 100% لكن على هذه الطريقة (الجهنمية) فوق العادة” .

المعيار الحقيقي لتوطين الوظائف

واختتم الزامل مقاله قائلاً : ” يبقى السؤال الكبير ويفترض أن يكون المعيار الحقيقي لتوطين الوظائف وهو ليس كم نسبة السعودة لجهة القطاع الخاص بل كم نسبة الذين يستمرون في العمل؟ السؤال بصيغة أخرى كم اجمالي المفصولين والمطفشين تعسفيا ؟!” .