أول إجراء من النيابة العامة تجاه معذب ابنه في جازان بهدف جلب المال

أصدرت النيابة العامة اليوم بياناً قالت فيه، أنه بناءً على ما تمّ رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه ظهور أحد الأطفال من إحدى الجنسيات العربية في إحدى مناطق المملكة وإفادته عن تعرُّضه للعنف والإيذاء من قِبل والده، كما يظهر وجود كدمات وإصابات نوعية في جبهة الطفل وإحدى عينيه بفعل التعرُّض لعنف جسدي.
وأوضحت النيابة أنه بناءً عليه سيتم تحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24/27/28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وتؤكّد النيابة العامة في هذا الصدد على تجريم الأنظمة النافذة المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم وأن مَن يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عُرضة للجزاء الرادع وفقاً للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.
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