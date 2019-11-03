أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب.

وقال الرميان : “خلال عشرة أيام سيتم وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو” . وأضاف الرميان : ” بعدها سيتم تحديد المدى أو ما يسمى سعر الطرح ، وبعدها يتم تخصيص أسبوعين ، الأسبوع الأول يكون فيه المؤسسات الاستثمارية العالمية والإقليمية والمحلية بالإضافة للأفراد المكتتبين داخل المملكة .

وتابع الرميان : “الأسبوع الثاني يكون محدد فقط للمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية ، وبعد ذلك نصل لسعر الاكتتاب .”

وأوضح الرميان: ” بعد تحديد سعر الاكتتاب بسبعة أيام تقريباً ، يتم إدراج الشركة في تداول ” .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تعرف على مواعيد طرح اكتتاب أرامكو للمساهمين وإدراج الشركة في تداول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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