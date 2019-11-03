السعودية اليوم / بدء أعمال الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للمرأة في منظمة التعاون الإسلامي



جدة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

افتتحت معالي وزيرة شؤون المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني في جمهورية بوركينا فاسو، رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، رئيسة اللجنة هيلين ماري لورانس إلبودو مارشال، اليوم, أعمال الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للمرأة ، الذي يستمر لمدة يومين , بمقر الأمانة العامة في جدة.

وأشارت الوزيرة هيلين في كلمتها، إلى التقدم الملحوظ الذي جرى إحرازه في مجال تمكين المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، مشيرة إلى أن بعض الدول قامت بتعزيز البيئة التشريعية والقانونية على النحو الذي ينهض بدور المرأة ويعمل على تمكينها، مضيفة أن بعض التحديات لا تزال تواجه المرأة في العديد من الدول الأعضاء.

من جانبه أفاد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت، في كلمة الأمانة العامة للمنظمة، أن الاجتماع الخامس سيناقش نتائج أعمال فريقي العمل اللذين جرى تشكيلهما من جانب الاجتماع الرابع للجنة، مضيفاً أن الاجتماع يُعنى بوضع استراتيجية للتعريف بخطة المنظمة للنهوض بالمرأة "أوباو"، بينما يعمل المحور الثاني على استكمال الورقة التصورية بشأن بلورة سياسة المنظمة في القضايا المرتبطة بالجنسانية.

ويتضمن برنامج الاجتماع التحضيرات للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة والستين للجنة وضع المرأة في نيويورك، إضافة إلى مناقشات بخصوص النسخة الثانية من جائزة المنظمة حول إنجازات المرأة التي ستُنظَّم خلال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري المعني بالمرأة في جمهورية مصر العربية عام 2020.

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16:49ت م

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