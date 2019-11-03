السعودية اليوم / هيئة المهندسين" تنظم المؤتمر الهندسي التعليمي في مكة



مكة المكرمة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

افتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة

وألقى المهندس سعد الشهراني خلال الافتتاح كلمة، رحب فيها بالمشاركين في الملتقى من أعضاء اتحاد المنظمات الهندسية الإسلامية، وبضيوف المؤتمر، مؤكدًا أن الهيئة تتشرف باستضافة الملتقى التعليمي الهندسي، مبيناً أهمية الملتقى من حيث بناء الخطط الإستراتيجية لمستقبل التعليم الهندسي على جميع مستوياته وتخصصاته، والاطلاع على أحدث البرامج والخطط التعليمية في الدول المتطورة والمتقدمة في المجال الهندسي، وكيفية وصولها إلى أن تكون في طليعة الدول من حيث التطور الأكاديمي والمهني.

وأوضح، أن الملتقى الذي سيقام على مدى يومين، يعرض 19 ورقة عمل سيتم مناقشتها من خلال أسماء بارزة من الأكاديميين والمهنيين المتخصصين من منظمات هندسية ودول إسلامية مختلفة، وأهم معايير التعليم الهندسي، والاعتماد الأكاديمي، والاختبارات المهنية، مع التطرق لمستقبل الهندسة بشكل عام والتطورات التي تلحق به.

يُذكر أن الملتقى الهندسي التعليمي، يأتي امتدادً للجهود الحثيثة التي تبذل من جميع القائمين على الهيئات الهندسية الأعضاء في اتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية، لمواكبة التطور في المجال الهندسي بشكل مستمر، من أجل تطوير القطاع الهندسي على جميع المستويات، للارتقاء بالاقتصاد الوطني والناتج القومي في البلدان الأعضاء.

// انتهى //

16:49ت م

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مكة المكرمة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسافتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس سعد بن محمد الشهراني، فعاليات الملتقى التعليمي الهندسي، تحت شعار "الاستدامة والمجتمع الذكي"، بمكة المكرمة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع اتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية.وألقى المهندس سعد الشهراني خلال الافتتاح كلمة، رحب فيها بالمشاركين في الملتقى من أعضاء اتحاد المنظمات الهندسية الإسلامية، وبضيوف المؤتمر، مؤكدًا أن الهيئة تتشرف باستضافة الملتقى التعليمي الهندسي، مبيناً أهمية الملتقى من حيث بناء الخطط الإستراتيجية لمستقبل التعليم الهندسي على جميع مستوياته وتخصصاته، والاطلاع على أحدث البرامج والخطط التعليمية في الدول المتطورة والمتقدمة في المجال الهندسي، وكيفية وصولها إلى أن تكون في طليعة الدول من حيث التطور الأكاديمي والمهني.وأوضح، أن الملتقى الذي سيقام على مدى يومين، يعرض 19 ورقة عمل سيتم مناقشتها من خلال أسماء بارزة من الأكاديميين والمهنيين المتخصصين من منظمات هندسية ودول إسلامية مختلفة، وأهم معايير التعليم الهندسي، والاعتماد الأكاديمي، والاختبارات المهنية، مع التطرق لمستقبل الهندسة بشكل عام والتطورات التي تلحق به.يُذكر أن الملتقى الهندسي التعليمي، يأتي امتدادً للجهود الحثيثة التي تبذل من جميع القائمين على الهيئات الهندسية الأعضاء في اتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية، لمواكبة التطور في المجال الهندسي بشكل مستمر، من أجل تطوير القطاع الهندسي على جميع المستويات، للارتقاء بالاقتصاد الوطني والناتج القومي في البلدان الأعضاء.// انتهى //16:49ت م0153

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