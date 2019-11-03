السعودية اليوم / المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي السفير السوداني لدى المملكة



الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية ومستجدات المشاريع المنفذة للسودان وسبل تعزيزها.

من جهته قدم السفير السوداني شكره وتقديره للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الخدمات الجليلة المقدمة للشعب السوداني خلال الأزمات الإنسانية التي تعرض لها.

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16:48ت م

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