السعودية اليوم / الربيعة يلتقي رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية في مجلس الشيوخ الفرنسي



الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، معالي رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية في مجلس الشيوخ الفرنسي جان ماري بوكيل.

وأطلع الدكتور الربيعة المسؤول الفرنسي على برامج المركز ومشاريعه الإنسانية, التي شملت 45 دولة حول العالم أبرزها الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة وجمهورية فرنسا وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات وخصوصًا بالمجال الإنساني.

من جانبه أشاد جان ماري بوكيل بالدور الإنساني المميز للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة وتقديمه المساعدات المتنوعة لكل الشعوب والدول المحتاجة.

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16:47ت م

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