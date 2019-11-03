السعودية اليوم / رئيس بلدية أم خنصر يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها بمركز السليمانية



عرعر 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

تفقد رئيس بلدية أم خنصر بأمانة منطقة الحدود الشمالية ناصر الحربي اليوم, مع المقاولين, المشاريع الجاري تنفيذها بمركز السليمانية على طريق رفحاء.

وأكد الحربي على المقاولين في سرعة الإنجاز في الوقت المحدد لكل مشروع على أكمل وجه.

من جانب آخر, تواصل إدارة النظافة العامة في بلدية أم خنصر أعمالها في القرى التابعة لها, ضمن معالجة التشوه البصري.

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16:29ت م

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