السعودية اليوم / الخدمة المدنية تقيم ورشة توعوية لمنسوباتها عن جودة الأداء والنزاهة المستدامة



الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

عقدت وزارة الخدمة المدنية ممثلة في وكالة تمكين المرأة, بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة", ورشة عمل توعوية تحت شعار "جودة أداء ونزاهة مستدامة", بحضور منسوبات الوزارة.

وتهدف وزارة الخدمة المدنية من خلال إقامة هذه الورشة لمنسوباتها إلى المشاركة مع "نزاهة" في الجانب التوعوي المرتبط بتفعيل الدور الوقائي وحماية النزاهة وتعزيز مبدأ ذلك بنشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، وأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية لمكافحة الفساد.

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16:03ت م

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