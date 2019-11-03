

جيزان 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم , مدير الإدارة العامة للتدريب المهني والتقني بالمنطقة المهندس فوزي رضوان ، ووكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ وعددا من منسوبي الإدارة.

واطلع سمو نائب أمير المنطقة على تقرير الخاص بالمبادرة الإجتماعية للتدريب المجتمعي "أتقن" في نسخته الخامسة , وما يتضمنه من برامج تدريبية في شتى المجالات التقنية والمهنية بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء وبنات المنطقة من مختلف الفئات العمرية.

واستمع سموه لشرح مفصل عن البرامج التدريبة أتقن ما بين برامج مهنية،وتقنية ،وأخرى حرفية، وتنوعت البرامج التدريبية وتوحدت الأهداف البرنامج لتقديم التدريب التقني والمهني للمجتمع من خلال البرامج القصيرة وتحقيق المسؤولية الإجتماعية والعمل لرفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع واستثمار الإمكانيات البشرية والمادية في تدريب وخدمة المجتمع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وثمن سمو نائب أمير المنطقة جهود الإدارة العامة لتدريب المهني والتقني المبذولة من قبل الإدارة وكافة الوحدات التدريبية التابعة لها لخدمة المجتمع , والمساهمة في رفع كفاءة شباب وفتيات المنطقة المهنية وتطوير قدراتهم بما يتفق واحتياجات سوق العمل.

//انتهى//

15:59ت م

0135





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير التدريب المهني والتقني بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.