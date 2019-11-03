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الاكتتاب في أرامكو بـ5 خطوات بسيطة أولها حساب بنكي مفعل

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2019-11-03

الاكتتاب في أرامكو بـ5 خطوات بسيطة أولها حساب بنكي مفعل

متابعات الخليج 365 - الرياض

بات الاكتتاب في أرامكو هو حديث الساعة بعد موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة أرامكو طرح جزء من أسهمها في اكتتاب محلي أولي.

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ونشرت الشركة “إنفوجراف” يوضح خطوات الاكتتاب في أسهمها، حيث يجب كخطوة أولى امتلاك حساب جارٍ مفعل في أي من البنوك المشاركة في عملية الطرح.

وزيارة الموقع المخصص لمعلومات الطرح لمتابعة نشرة الاكتتاب عبر الرابط التالي: (هنا) وصولًا إلى الإدراج والتداول.




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