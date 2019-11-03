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شكرا لقرائتكم رحلة اكتتاب أرامكو من 2016 حتى الإعلان التاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
أعلنت أرامكو اليوم عن تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، بعد نحو 4 سنوات من إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الفكرة، وأبرزت صحيفة الأعمال “فايننشال بوست” الرحلة الطويلة للاكتتاب منذ 2016 وحتى الإعلان التاريخي.
3 نوفمبر 2019: قالت هيئة السوق المالية السعودية، إن مجلسها وافق على طلب أرامكو السعودية لتسجيل وعرض نسبة من أسهمها.
18 أكتوبر 2019: تأجيل الشركة خطط الاكتتاب العام الأولي، على أمل أن تؤدي نتائج الربع الثالث إلى تعزيز ثقة المستثمرين في أكبر شركة نفط في العالم.
8 أكتوبر 2019: مؤسسة النقد تفحص البنوك المحلية قبل طرح أرامكو.
7 أكتوبر 2019: وكالة فيتش تخفض تصنيف أرامكو نقطة واحدة، بعد الهجمات على اثنين من مرافق إنتاج النفط.
25 سبتمبر 2019: المملكة العربية السعودية تستعيد طاقتها الإنتاجية النفطية بواقع 11.3 مليون برميل يوميًا، وأوردت رويترز بأنها تحافظ على انتعاش أسرع من المتوقع.
14 سبتمبر 2019: الهجوم على المنشآت النفطية، مما أثار أكبر قفزة في أسعار النفط خلال 30 عامًا تقريبًا.
11 سبتمبر 2019: استأجرت أرامكو السعودية 9 بنوك كمنسقين عالميين مشتركين لقيادة الاكتتاب العام الأولي المخطط له.
9 سبتمبر 2019: تخطط المملكة لإدراج 1% من أرامكو السعودية في بورصة الرياض قبل نهاية 2019 و 1% أخرى في 2020، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
2 سبتمبر 2019: المملكة تعين رئيس الصندوق الثروة السيادية في البلاد، ياسر الروميان، مديرًا لأرامكو، خلفًا لوزير الطاقة خالد الفالح.
30 أغسطس 2019: مجلس أرامكو السعودية يرى الكثير من المخاطر بالنسبة للاكتتاب في نيويورك، حسبما ذكرت مصادر رويترز.
19 أغسطس 2019: أرامكو تطلب رسميًا من بنوك كبرى تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي.
2 يوليو 2019: البنوك بما في ذلك JPMorgan، مورغان ستانلي وHSBC تتنافس للفوز بالصفقة.
9 إبريل 2019: أرامكو تبيع سندات بـ 12 مليارًا، وكان قد تجاوز الطلب 100 مليار دولار.
1 إبريل 2019: حققت أرامكو السعودية أرباحا تُقدر بـ 224 مليار دولار في 2018.
27 مارس 2019: قالت أرامكو السعودية إنها ستشتري شركة بـ 69 مليار دولار.
7 مارس 2019: قال وزير الطاقة السعودي إن الاكتتاب العام لأرامكو السعودية سيحدث خلال سنتين، وفقًا لما ذكرته صحيفة عكاظ.
20 يوليو 2018: الشركة تعلن اهتمامها بشراء حصة في سابك، ما سيؤثر على توقيت الاكتتاب العام.
13 مارس 2018: الإدراج العالمي لأرامكو السعودية يبدو صعبًا على نحو متزايد.
11 يناير 2018: هونغ كونغ، لندن، نيويورك في قائمة المرشحين لعرض الأسهم في الاكتتاب.
10 يناير 2018: تعمل أرامكو السعودية على تدبير قروض من البنوك التي تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الشركة العملاقة للنفط قبل الاكتتاب.
26 أكتوبر 2017: أرامكو السعودية على المسار الصحيح لعام 2018، ويمكن أن تقدر قيمتها بأكثر من 2 تريليون دولار، بحسب تصريح ولي العهد محمد بن سلمان.
11 أغسطس 2017: -المملكة تفضل نيويورك لإدراجها على الرغم من المخاطر المتعلقة بالقائمة الأجنبية الرئيسية.
3 مايو 2017: لندن تحاول إغراء أرامكو السعودية بهيكل جديد للقائمة.
24 إبريل 2017: تم تكليف HSBC رسميًا كمستشار في الاكتتاب الأول لشركة أرامكو السعودية، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للبنك.
30 آذار مارس 2017: رسميًا، تعيين JPM ومورغان ستانلي وHSBC كمستشارين ماليين دوليين للاكتتاب الخاص بأرامكو.
6 مارس 2017: ستقوم أرامكو السعودية بالإدراج المحلي والخارجي في النصف الثاني من 2018، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي أمين ناصر.
26 يناير 2017: تختار أرامكو السعودية الشركات الأمريكية؛ لمراجعة احتياطاتها للاكتتاب.
27 مايو 2016: تعزيز حصة أرامكو في السوق بينما تستعد للإدراج في القائمة.
10 مايو 2016: كانت أرامكو السعودية قد وضعت اللمسات النهائية على مقترحات الاكتتاب بأقل من 5% من قيمتها.
25 إبريل 2016: تتوقع المملكة العربية السعودية أن تقدر قيمه أرامكو السعودية بأكثر من 2 تريليون دولار، وتخطط لبيع أقل من 5% منها من خلال الاكتتاب المبدئي، وفقًا لما ذكره نائب ولي العهد محمد بن سلمان.
24 يناير 2016: رئيس أرامكو السعودية يقول إن الاكتتاب العام يمكن أن يكون مفتوحًا أمام الأسواق الدولية.
8 يناير2016: أصدرت أرامكو السعودية بيانًا قائلة إنها تنظر في خيارات من بينها قائمة سوق الأسهم.
6 يناير 2016: ذكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية اهتمامه ببيع أجزاء من أرامكو لمستثمرين من القطاع الخاص في مقابلة مع الخبير الاقتصادي.
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