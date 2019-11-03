شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «هدف» يُعيّن تركي الجعويني مديراً عاماً للصندوق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تعيين تركي بن عبدالله الجعويني مديرا عاما للصندوق.

وقدم الجعويني الشكر والتقدير لوزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، متطلعاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة التي تخدم عملاء الصندوق والمستفيدين من برامجه ومبادراته، كما قدم شكره لمدير عام الصندوق السابق الدكتور محمد بن أحمد السديري على ما قدمه من جهود أثناء توليه إدارة الصندوق؛ متمنياً له التوفيق.

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وأكد أن الصندوق سيعمل خلال الفترة القادمة على حزمة من البرامج والمبادرات والممكنات الداعمة لتأهيل وتوظيف وتمكين الكوادر البشرية الوطنية، بالشراكة الإستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، سائلاً الله عز وجل التوفيق لخدمة الوطن وأبنائه.

وحصل تركي الجعويني على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة كلاريون في ولاية بنسلفانيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ حياته المهنية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) في عام 2001، حيث تدرج في عدة مناصب حتى تولى منصب المدير الإقليمي لشبكات الفروع، وفي عام 2006 انتقل إلى العمل في مجال الاستثمار حتى عام 2008.

بعدها تدرج في مجال الطيران بدءاً من عام 2009، بعدة مناصب في شركة ناس القابضة حتى عام 2013، حيث تولى منصب رئيس القسم التجاري لشركة ناس جت للطيران الخاص التابعة لشركة ناس القابضة حتى نهاية 2015.

وفي يناير 2016، تم تعيين الجعويني مستشاراً لمساعد الرئيس لقطاع المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني، عقبها تم تعيينه في منصب مدير عام مطار الملك فهد الدولي بالدمام في مارس 2016، كما قام بقيادة برنامج خصخصة إدارة المطار وإطلاق شركة مطارات الدمام (داكو) في يوليو 2017، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي بالشركة منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي (2019)، وخلال تلك الفترة عمل على إعداد الخطط الإستراتيجية للشركة وتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية بمطار الملك فهد الدولي.