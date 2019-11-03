شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك»: موظف يرفض «رشوة» مقابل فسح بضائع محجوزة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
في موقف يعبر عن الأمانة والنزاهة التي يتحلى بها منسوبو الجمارك السعودية، رفض موظف جمركي في أحد المنافذ الجمركية البرية تلقي رشوة من أحد سائقي الشاحنات، وذلك بعد أن عرض عليه سائق الشاحنة مبلغا ماليا مقابل إجراءات فسح «بضاعة محجوزة».
وسارع الموظف إلى إبلاغ إدارة الجمرك التي بدورها أبلغت الجهات الأمنية ونسقت معها لضبط «الراشي»، وهو ما تم بالفعل، حيث تم ضبطه متلبسا بجريمته، وإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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