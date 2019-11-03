شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين زائر لـ«موسم الرياض» خلال أسبوعين من انطلاقه والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تمكن موسم الرياض من جذب أكثر من 5 ملايين زائر منذ انطلاقه في الحادي عشر من الشهر الجاري، وحتى الجمعة الماضية.
وكشفت هيئة الترفية تسجيلها أرقاماً قياسية في عدد الزوار، خصوصا في إجازة نهاية الأسبوع، إذ بلغ عدد الزوار يوم الخميس الماضي أكثر من 200 ألف زائر فيما بلغ عدد الزوار يوم الجمعة أكثر من 175 ألف زائر.
يذكر أن فعاليات موسم الرياض تستمر إلى منتصف ديسمبر لعام 2019 في 12 منطقة، منها 6 مناطق رئيسية، و6 مناطق فرعية موزعة في مختلف أنحاء العاصمة، ويتضمن فعاليات متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والأعمار يُقدر عددها بـ3000 فعالية.
ويعد موسم الرياض أحد مواسم السعودية التي أطلقت بهدف تحويل المملكة لتصبح إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، وكجزءٍ من توجهات قيادة المملكة لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة والترفيه العالمية، وتعزيز دور الترفيه ضمن منظومة اقتصادية داعمة لرؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 ملايين زائر لـ«موسم الرياض» خلال أسبوعين من انطلاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.