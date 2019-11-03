شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار بسرعة 120 كيلومتر.. هل سيؤثر على أجواء السعودية؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن آخر المستجدات للحالة المدارية مها (MAHA) تشير إلى تطورها من «عاصفة مدارية» إلى «إعصار مداري من الدرجة الأولى»، وموقعه عند خط عرض 17.6 درجة شمالا وخط طول 66.2 درجة شرقا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه (60-65) عقدة (110-120) كيلومتر/ساعة، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عُقد، ويتوقع أن يتطور إلى «إعصار مداري من الدرجة الثانية» خلال 24 ساعة القادمة.

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وفي السياق، أوضحت «الأرصاد» أن آخر المستجدات للحالة المدارية كيار (KYARR) في بحر العرب، أشارت إلى أنها بدأت في التلاشي مع استمرار تأثيرها على أجزاء من خليج عدن وجمهورية الصومال، بهطول أمطار ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج خلال 24 ساعة القادمة.

وأكدت هيئة الأرصاد استمرارها في مراقبة الحالات، وسيتم إصدار التقارير اللازمة عند حدوث أي مستجدات، حيث إن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالات.

ودعت هيئة الأرصاد، الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي، كما دعت الهيئة الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصدارة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.