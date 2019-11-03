"السعودية للكهرباء" تستعرض تجربتها في تفعيل الرقابة الداخلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

شاركت اليوم الشركة السعودية للكهرباء في المنتدى الأول للمراجعة الداخلية، والذي ينظمه الديوان العام للمحاسبة تحت عنوان "دور المراجعة الداخلية في تعزيز آليات الرقابة والحوكمة في القطاع العام"، بقاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك بورقة عمل قدمها عبدالوهاب خشيم، نائب الرئيس الأعلى للمراجعة الداخلية والمراجع العام بالشركة السعودية للكهرباء، استعرض من خلالها تجربة "السعودية للكهرباء" في تفعيل الرقابة الداخلية، ومبادرة "الخط الساخن"، التي تفعل الشركة من خلالها الرقابة الداخلية وتطبيق نظام الإبلاغ عن حالات الاشتباه.

كما كرمت خلال المنتدى "السعودية للكهرباء" لجهودها في مجال الرقابة الداخلية، من قبل رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، حيث تسلم درع التكريم عبدالوهاب خشيم، نائب الرئيس الأعلى للمراجعة الداخلية والمراجع العام.

ويهدف المنتدى إلى الإسهام في إثراء المعرفة العلمية للمشاركين من خلال ما يقدمه من ورش عمل مختلفة، لإبراز أهمية المراجعة الداخلية ودورها الحيوي والفاعل في تعزيز قيم ومفاهيم الرقابة والحوكمة في القطاع الحكومي، ونقل الخبرات وتبادل المعارف والتجارب المهنية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية في المجالات المحاسبية والرقابية، وتحسين دور وفاعلية إدارات المراجعة الداخلية، وأهمية تطوير مهنة المراجعة، والوقوف على أبرز الجوانب العلمية والعملية الحديثة في العمل الرقابي لتحسين أداء تلك الإدارات وتطوير قدرات العاملين بها.