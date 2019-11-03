، سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7590.33 نقطة ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 153.75 نقطة ليقفل عند مستوى 7590.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها ملياري ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 92 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 15 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 169 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكثيري, وساسكو، والعقارية، والدريس، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساكو, والأهلية، والباحة، والدرع العربي، وساب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و6.63% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، ودار الأركان, والديس، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والدريس، والإنماء، وسابك، وساسكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 178.62 نقطة ليقفل عند مستوى 4364.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم تقاسمتها 1560 صفقة.
سوق الأسهم
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 03:51 PM
وسط تداولات بلغت قيمتها ملياري ريالسوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7590.33 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 153.75 نقطة ليقفل عند مستوى 7590.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها ملياري ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 92 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 15 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 169 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكثيري, وساسكو، والعقارية، والدريس، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساكو, والأهلية، والباحة، والدرع العربي، وساب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و6.63% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، ودار الأركان, والديس، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والدريس، والإنماء، وسابك، وساسكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 178.62 نقطة ليقفل عند مستوى 4364.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم تقاسمتها 1560 صفقة.
، سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7590.33 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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