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شاركت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء، في المنتدى الأول للمراجعة الداخلية، الذي ينظمه الديوان العام للمحاسبة، تحت عنوان: "دور المراجعة الداخلية في تعزيز آليات الرقابة والحوكمة في القطاع العام"، بقاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيسي بمدينة الرياض.
وقدم نائب الرئيس الأعلى للمراجعة الداخلية والمراجع العام بالشركة السعودية للكهرباء، عبدالوهاب خشيم، ورقة عمل استعرض من خلالها تجربة "السعودية للكهرباء" في تفعيل الرقابة الداخلية . ومبادرة "الخط الساخن"، التي تفعل الشركة من خلالها الرقابة الداخلية وتطبيق نظام الإبلاغ عن حالات الاشتباه.
وكرم رئيس ديوان المراقبة العامة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الشركة السعودية للكهرباء خلال المنتدى لجهودها في مجال الرقابة الداخلية، و تسلم درع التكريم عبدالوهاب خشيم.
ويهدف المنتدى، إلى الإسهام في إثراء المعرفة العلمية للمشاركين من خلال ما يقدمه من ورش عمل مختلفة؛ لإبراز أهمية المراجعة الداخلية ودورها الحيوي والفاعل في تعزيز قيم ومفاهيم الرقابة والحوكمة في القطاع الحكومي، ونقل الخبرات وتبادل المعارف والتجارب المهنية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية في المجالات المحاسبية والرقابية، وتحسين دور وفاعلية إدارات المراجعة الداخلية، وأهمية تطوير مهنة المراجعة، والوقوف على أبرز الجوانب العلمية والعملية الحديثة في العمل الرقابي لتحسين أداء تلك الإدارات وتطوير قدرات العاملين بها.
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 03:26 PM
كُرِّمت لجهودها في الرقابة الداخلية"السعودية للكهرباء" تستعرض تجربتها خلال المنتدى الأول للمراجعة الداخلية
شاركت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء، في المنتدى الأول للمراجعة الداخلية، الذي ينظمه الديوان العام للمحاسبة، تحت عنوان: "دور المراجعة الداخلية في تعزيز آليات الرقابة والحوكمة في القطاع العام"، بقاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيسي بمدينة الرياض.
وقدم نائب الرئيس الأعلى للمراجعة الداخلية والمراجع العام بالشركة السعودية للكهرباء، عبدالوهاب خشيم، ورقة عمل استعرض من خلالها تجربة "السعودية للكهرباء" في تفعيل الرقابة الداخلية . ومبادرة "الخط الساخن"، التي تفعل الشركة من خلالها الرقابة الداخلية وتطبيق نظام الإبلاغ عن حالات الاشتباه.
وكرم رئيس ديوان المراقبة العامة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الشركة السعودية للكهرباء خلال المنتدى لجهودها في مجال الرقابة الداخلية، و تسلم درع التكريم عبدالوهاب خشيم.
ويهدف المنتدى، إلى الإسهام في إثراء المعرفة العلمية للمشاركين من خلال ما يقدمه من ورش عمل مختلفة؛ لإبراز أهمية المراجعة الداخلية ودورها الحيوي والفاعل في تعزيز قيم ومفاهيم الرقابة والحوكمة في القطاع الحكومي، ونقل الخبرات وتبادل المعارف والتجارب المهنية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية في المجالات المحاسبية والرقابية، وتحسين دور وفاعلية إدارات المراجعة الداخلية، وأهمية تطوير مهنة المراجعة، والوقوف على أبرز الجوانب العلمية والعملية الحديثة في العمل الرقابي لتحسين أداء تلك الإدارات وتطوير قدرات العاملين بها.
، "السعودية للكهرباء" تستعرض تجربتها خلال المنتدى الأول للمراجعة الداخلية ،
المصدر : الخليج 365
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