السعودية اليوم / اجتماع وزاري عربي للكهرباء الثلاثاء المقبل بالجامعة العربية



القاهرة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

يعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء أعمال دورته الثالثة عشرة يوم الثلاثاء المقبل في مقر الجامعة العربية بالقاهرة بحضور عدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول العربية.

وأوضح الأمين العام المساعد بالجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن في تصريح اليوم أن الاجتماع سيناقش تطورات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، التي تُعد إحدى دعائم التكامل الاقتصادي العربي نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعّال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.

وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث دعم قطاع الكهرباء في جمهورية الصومال الفيدرالية، وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وكذلك الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ببيروت، إضافة إلى التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة.

ونوه "حسن" بأنه سيتم على هامش الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الربط الكهربائي لدول

// انتهى //

15:49ت م

0132



القاهرة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسيعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء أعمال دورته الثالثة عشرة يوم الثلاثاء المقبل في مقر الجامعة العربية بالقاهرة بحضور عدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول العربية.وأوضح الأمين العام المساعد بالجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن في تصريح اليوم أن الاجتماع سيناقش تطورات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، التي تُعد إحدى دعائم التكامل الاقتصادي العربي نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعّال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث دعم قطاع الكهرباء في جمهورية الصومال الفيدرالية، وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وكذلك الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ببيروت، إضافة إلى التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة.ونوه "حسن" بأنه سيتم على هامش الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لربط منظومات الكهرباء بها.// انتهى //15:49ت م0132

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