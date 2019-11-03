السعودية اليوم / نادي الطلبة السعوديين في نيوكاسل يحتفي بخريجي الوطن



الرياض 3 ربيع الأول 1441 الموافق 31 أكتوبر 2019 واس

احتفى نادي الطلبة السعوديين بمدينة نيوكاسل الأسترالية بالخريجين والخريجات لهذا العام بحضور الملحق الثقافي في سفارة المملكة لدى أستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي، والمشرف الأكاديمي في جامعة نيوكاسل، وعدد من المسؤولين في سفارة المملكة والملحقيات التابعة لها، وشخصيات ثقافية وأكاديمية أسترالية ومبتعثين سعوديين .

وبدأ الحفل - الذي أعد بهذه المناسبة وحمل عنوان " سفراء رؤية " - بمسيرة للخريجين والخريجات، ثم ألقى رئيس النادي السعودي المبتعث عمار خان كلمة رحب فيها بالجميع، وهنأ الخريجين والخريجات على هذا المنجز الذي يضاف إلى منجزات الوطن .

بعد ذلك ألقى الدكتور هشام خداوردي كلمة رفع فيها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين على مايوليانه من اهتمام بالغ للمبتعثين والمبتعثات لنيل أعلى الدرجات والعودة إلى أرض الوطن بتميز ونجاح .

ولفت النظر إلى أن برنامج الابتعاث يعد أحد أهم موارد تحقيق رؤية المملكة 2030 ، مهنأ في ذات الوقت الخريجين والخريجات ومتمنياً لهم دوام التوفيق والسداد .

وقد اشتمل الحفل على عدد من الفقرات منها أوبريت بعنوان " نغمة وطن " ، ثم كرم الملحق الثقافي الخريجين والخريجات ورعاة النادي السعوديين في نيوكاسل وأعضاء وإدارة النادي السعودي على جهودهم المتواصلة في نقل الصورة المشرفة للمملكة العربية

يذكر أن هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة الفعاليات والاحتفالات التي أقامها النادي السعودي بنيوكاسل لعام 2019 في مختلف المجالات الفنية والثقافية والأكاديمية .

//انتهى//

15:44ت م

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الرياض 3 ربيع الأول 1441 الموافق 31 أكتوبر 2019 واساحتفى نادي الطلبة السعوديين بمدينة نيوكاسل الأسترالية بالخريجين والخريجات لهذا العام بحضور الملحق الثقافي في سفارة المملكة لدى أستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي، والمشرف الأكاديمي في جامعة نيوكاسل، وعدد من المسؤولين في سفارة المملكة والملحقيات التابعة لها، وشخصيات ثقافية وأكاديمية أسترالية ومبتعثين سعوديين .وبدأ الحفل - الذي أعد بهذه المناسبة وحمل عنوان " سفراء رؤية " - بمسيرة للخريجين والخريجات، ثم ألقى رئيس النادي السعودي المبتعث عمار خان كلمة رحب فيها بالجميع، وهنأ الخريجين والخريجات على هذا المنجز الذي يضاف إلى منجزات الوطن .بعد ذلك ألقى الدكتور هشام خداوردي كلمة رفع فيها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين على مايوليانه من اهتمام بالغ للمبتعثين والمبتعثات لنيل أعلى الدرجات والعودة إلى أرض الوطن بتميز ونجاح .ولفت النظر إلى أن برنامج الابتعاث يعد أحد أهم موارد تحقيق رؤية المملكة 2030 ، مهنأ في ذات الوقت الخريجين والخريجات ومتمنياً لهم دوام التوفيق والسداد .وقد اشتمل الحفل على عدد من الفقرات منها أوبريت بعنوان " نغمة وطن " ، ثم كرم الملحق الثقافي الخريجين والخريجات ورعاة النادي السعوديين في نيوكاسل وأعضاء وإدارة النادي السعودي على جهودهم المتواصلة في نقل الصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية يذكر أن هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة الفعاليات والاحتفالات التي أقامها النادي السعودي بنيوكاسل لعام 2019 في مختلف المجالات الفنية والثقافية والأكاديمية .//انتهى//15:44ت م0131

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