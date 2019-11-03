السعودية اليوم / المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدأ القبول للدفعة السادسة والعشرين



الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1440 / 1441هـ , علماً أن التقديم يتم عبر البوابة الالكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa ،كما يمكن التقدم شخصياً للمعهد في مقره بالرياض في المنطقة الصناعية الثانية.

ويعد المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية وذلك بتوفير الكوادر

وتبلغ مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج كما يقدم البرنامج كاملًا باللغة الانجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

// انتهى //

15:15ت م

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الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسأعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1440 / 1441هـ , علماً أن التقديم يتم عبر البوابة الالكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa ،كما يمكن التقدم شخصياً للمعهد في مقره بالرياض في المنطقة الصناعية الثانية.ويعد المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة،تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة للإحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.وتبلغ مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج كما يقدم البرنامج كاملًا باللغة الانجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.// انتهى //15:15ت م0113

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.