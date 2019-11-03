السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك يتفقد مدارس محافظة الوجه ويقف على سير العمل التعليمي والتربوي



الوجه 06 ربيع الأول 1441هـ الموافق 03 نوفمبر 2019م واس

تفقد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم، مدارس محافظة الوجه للوقوف على سير العملية التعليمية في مدارس المحافظة.

واطلع خلال الجولة على البرامج المعدة في المدارس وعلى حضور الطلاب، كما تجول في الفصول الدراسية، ووقف على التجهيزات المدرسية وتفقد جميع المرافق التعليمية يرافقه مدير مكتب تعليم المحافظة محمود بن رمضان الفراج .

وفي تصريح لوكالة الانباء

//انتهى//

15:12ت م

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الوجه 06 ربيع الأول 1441هـ الموافق 03 نوفمبر 2019م واستفقد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم، مدارس محافظة الوجه للوقوف على سير العملية التعليمية في مدارس المحافظة.واطلع خلال الجولة على البرامج المعدة في المدارس وعلى حضور الطلاب، كما تجول في الفصول الدراسية، ووقف على التجهيزات المدرسية وتفقد جميع المرافق التعليمية يرافقه مدير مكتب تعليم المحافظة محمود بن رمضان الفراج .وفي تصريح لوكالة الانباء السعودية أكد العُمري أن الزيارة هي تفقدية ومساندة مع مكتب تعليم الوجه لدعم الزملاء والزميلات في الكادر التعليمي والاداري، ومشاهدة نواتج طلاب وطالبات المحافظة وتقديم المهام التي يمليها علينا الواجب لابناء هذه المحافظة، منوهاً بدعم تعليم تبوك لتوجه الوزارة في سعيها الحثيث نحو إصلاح التعليم من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تهيئة البيئة التعليمية المحفزة للتفوق والإبداع وتأكيدها على أهمية اتصاف العملية التعليمية بالجودة والشمولية وتلبية احتياجات المدارس وتذليل كافة الصعوبات التي تعوق تحقيق هذه الأهداف.//انتهى//15:12ت م0110

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