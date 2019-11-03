السعودية اليوم / بدء الاجتماعات التحضيرية للجمعية العمومية لمعهد المواصفات للدول الإسلامية في مكة المكرمة



مكة المكرمة 6 ربيع الأول 1441هـ الموافق 3 نوفمبر 2019م واس

بدأت اليوم، الاجتماعات التحضيرية لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "سميك" رقم 19، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم 14، التي تستضيفها مكة المكرمة للعام الثاني على التوالي.

ويًعد هذا التجمع هو أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس, حيث تشارك به نحو ٣٥ دولة إسلامية, إلى جانب عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، كما أن هذا العام هو الثاني على التوالي الذي تستضيف فيه المملكة مثل هذه الفعاليات، بعد فوزها ممثلةً بالهيئة

وسوف يشارك في هذه الاجتماعات عدداً من ضيوف المملكة من الدول الأعضاء في المعهد, بالإضافة إلى المراقبين، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة واللجان ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي وعدد من المنظمات المعنيّة بالتقييس مثل هيئة التقييس الخليجية، وغيرها من الجهات.

وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تطلعها لخروج هذه الاجتماعات بالشكل, الذي يليق بمكانة وتأثير المملكة إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك انطلاقاً من قيمة ومكانة المملكة في العالم الإسلامي، وتعزيزاً لدور أنشطة التقييس في النمو الاقتصادي والصناعي، وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمعهد.

// انتهى //

15:10ت م

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مكة المكرمة 6 ربيع الأول 1441هـ الموافق 3 نوفمبر 2019م واسبدأت اليوم، الاجتماعات التحضيرية لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "سميك" رقم 19، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم 14، التي تستضيفها مكة المكرمة للعام الثاني على التوالي.ويًعد هذا التجمع هو أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس, حيث تشارك به نحو ٣٥ دولة إسلامية, إلى جانب عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، كما أن هذا العام هو الثاني على التوالي الذي تستضيف فيه المملكة مثل هذه الفعاليات، بعد فوزها ممثلةً بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) للفترة 2018 - 2020م.وسوف يشارك في هذه الاجتماعات عدداً من ضيوف المملكة من الدول الأعضاء في المعهد, بالإضافة إلى المراقبين، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة واللجان ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي وعدد من المنظمات المعنيّة بالتقييس مثل هيئة التقييس الخليجية، وغيرها من الجهات.وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تطلعها لخروج هذه الاجتماعات بالشكل, الذي يليق بمكانة وتأثير المملكة إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك انطلاقاً من قيمة ومكانة المملكة في العالم الإسلامي، وتعزيزاً لدور أنشطة التقييس في النمو الاقتصادي والصناعي، وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمعهد.// انتهى //15:10ت م0104

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