السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن نايف يلتقي المستشار الإداري المعين في دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء



الدمام 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ، حجي بن طاهر النجيدي، وذلك بمناسبة صدور قرار معالي وزير العدل بتعيينه مستشاراً إدارياً في دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء.

ونوه سمو أمير الشرقية بما توليه الدولة من دعمٍ واهتمام لتطوير جميع المرافق الخدمية في المنطقة، وتعزيز قدراتها، ومدها بالقدرات البشرية المؤهلة، مؤكداً ضرورة إنجاز ما يخدم المواطن، والاستفادة من التقنية وتسخيرها للتيسير على المستفيدين، متمنياً سموه للنجيدي التوفيق في مهام عمله.

من جهته أعرب النجيدي عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاته ، وكلماته السديدة التي تفضل بها، سائلاً الله أن يكون عند تطلع ولاة الأمر - حفظهم الله - لتطوير العمل في دائرة الأوقاف والمواريث الأحساء ومواكبة ما تشهده المرافق الخدمية في المنطقة الشرقية من تطور في ظل متابعة واهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

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15:05ت م

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